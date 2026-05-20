Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) ist für 176 Spielplätze in der Stadt zuständig. Für die Sicherheit der Kinder beim Spielen sorgt ein Spielplatzkontrolleur.

Kay-Uwe Löb beginnt seine Kontrollen immer am Eingang. Stimmt der Fallschutz? Liegen Steine herum, über die Kinder beim Spielen stolpern könnten? Gibt es Glasscherben im Sand, Müll oder Schäden durch Vandalismus? Wöchentlich prüft er so Auffälligkeiten. Anfang des Jahres kontrolliert er mit sechs Kollegen bei der Hauptprüfung die Verkehrssicherheit von insgesamt 176 öffentlichen Spielplätzen im Stadtgebiet.

Innerhalb von sechs bis acht Wochen werden dabei unter anderem die Pfosten der Spielgeräte freigelegt und kontrolliert – so auch am Freitagmittag auf dem Spielplatz am Pfalzgrafenplatz. Anschließend steigt Löb die Leiter zur Hochschaukel hinauf. Sind die Verschraubungen intakt? Gibt es Materialverschleiß? Sind die Schaukelhaken rostig? An diesem Tag lautet das Ergebnis: alles in Ordnung. Diese operative Kontrolle findet viermal im Jahr statt, im Sommer sogar häufiger. Täglich ist Löb auf Spielplätzen unterwegs – auch bei Regenwetter.

Kinder sollen Gefahren selbst einschätzen

„Die Kinder sollen vor Dingen geschützt werden, die sie selbst nicht erkennen können“, erklärt Gabriele Bindert, Leiterin des Bereichs Grünflächen und Friedhöfe. Einen morschen Schaukelbalken etwa könnten junge Besucher nur schwer als Gefahr einschätzen. Vor solchen Risiken soll Kay-Uwe Löb sie bewahren.

Dennoch müssten Kinder lernen, Gefahren beim Spielen selbst einzuschätzen. Wie groß ist tatsächlich der Abstand zwischen zwei Steinen? Wie hoch kann eine Schaukel schwingen? Richtlinien für Bauweise und Barrierefreiheit liefern europäische Normen. Den Zustand der Anlagen bewertet anschließend die Stadtverwaltung.

„Wir haben vor etwa zehn Jahren begonnen, im Außenbereich überwiegend Metallgeräte einzubauen“, sagt Bindert. Besonders im sensiblen Übergangsbereich zum Boden setze man inzwischen grundsätzlich auf Metall-Pfostenschuhe. Ihre Kollegin Julia Nessel, Leiterin der Abteilung Bäume, Spielplätze und Wildpark, erklärt: Bei Holzkonstruktionen müsse oft die gesamte Anlage ersetzt werden, sobald einzelne Teile beschädigt seien.

Wird mehr genutzt

Die Umstellung sei auch eine Reaktion auf Erfahrungen mit Vandalismus. Löb beobachtet solche Schäden vor allem in der Innenstadt, auch wenn die Vorfälle in den vergangenen Jahren zurückgegangen seien. Nessel verweist zugleich auf den höheren Nutzungsdruck dort: „Die Leute haben keinen Garten, deshalb werden die Spielgeräte deutlich stärker genutzt.“

Für Kleinkinder gilt ein Einzugsbereich von etwa 100 Metern, für Schulkinder bis zwölf Jahre rund 350 Meter und für Jugendliche etwa 750 Meter. Gerade für Jugendliche fehlen laut Bindert im Stadtgebiet insgesamt rund zwei Hektar an geeigneten Flächen. Die vorhandenen Spielplätze werden derzeit dennoch intensiv auf die kommende Freiluftsaison vorbereitet.