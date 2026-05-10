Unbekannte haben am Samstagabend eine der äußeren Fensterscheiben des Wilhelm-Hack-Museums beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Alarm des Museums in der Berliner Straße gegen 21.27 Uhr ausgelöst. Die Beamten vor Ort stellten fest, dass eine der etwa zwei mal vier Meter großen Außenscheiben auf Seite des Museumsgartens beschädigt war. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen, die Ermittlungen laufen weiter. Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen unter 0621 96324150 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.