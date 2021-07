Die Polizei ermittelt wegen einer ganzen Reihe von Sachbeschädigungen an geparkten Autos in der Innenstadt. Der Schaden beläuft sich auf über 10.000 Euro.

Wie das Polizeipräsidium weiter mitteilt, wurden am Freitag zwischen 16.30 und 17.30 Uhr in einer Tiefgarage in der Kaiser-Wilhelm-Straße in der Stadtmitte mehrere geparkte Fahrzeuge durch einen oder mehrere Täter beschädigt, von denen bisher jede Spur fehlt. An den beschädigten Fahrzeugen entstand nach ersten Schätzungen der Beamten ein Schaden von insgesamt etwa 10.000 Euro.

Am Samstagabend wurde dann auf dem Parkplatz Jaegerstraße neben dem Rathaus-Center , die Scheibe eines dort abgestellten schwarzen VW Golf beschädigt und die Scheibenwischer des Fahrzeugs verbogen. Der Sachschaden beläuft sich in diesem Fall auf etwa 500 Euro.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Richard-Dehmel-Straße im Stadtteil Süd die Heckklappe eines dort geparkten Wagens. Der Tankdeckel wurde geöffnet, Kraftstoff allerdings nicht gestohlen.

Zeugen gesucht



Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in den drei Fällen etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/9632122 wenden.