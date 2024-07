Einen großen Schreck bekam am Montagabend in Mannheim ein 21-Jähriger, als er nach seinem Training in einem Fitnessstudio im Stadtteil Neckarau zu seinem Auto zurückkehrte. Wie die Polizei mitteilt, wies sein Mercedes mehrere tiefe Kratzer auf. Der Schaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Tat hat sich zwischen 22.30 und 23.33 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Studios in der Pfingstweidstraße ereignet. Die Polizei wertet derzeit Videoaufzeichnungen aus. Zu Täterhinweisen oder Hintergründen der Tat macht sie noch keine Angaben. Zeugen, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 83397-0 bei der Polizei zu melden.