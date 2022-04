Vandalismus im Kleingartenverein „Nachtweide“ im Muldenweg (Pfingstweide): Zwischen Mittwoch und Donnerstag schnitten unbekannte Täter laut Polizei den Zaun im hinteren Bereich auf und gelangten so auf die Anlage. Anschließend waren sie in zahlreichen Gartenparzellen unterwegs. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts gestohlen. Es kam jedoch zu einem hohen Sachschaden, da die Täter die Türen der Gartenhäuser und die angrenzenden Schuppen aufbrachen und durchwühlten. Zudem überstiegen sie die Gartenzäune und beschädigten diese. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.