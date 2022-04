Unbekannte sind während der Osterferien in eine wegen Einsturzgefahr gesperrte Sporthalle im Stadtteil Herzogenried eingedrungen und haben dort erheblichen Schaden angerichtet. Laut Polizei hebelten die Täter einen Notausgang zu der Halle eines Schulkomplexes in der Herzogenriedstraße auf. Im Inneren brachen die Einbrecher mehrere verschlossene Türen und Schränke auf. Das Inventar der Halle wurde größtenteils beschädigt. Außerdem schlugen die Täter mit einem hölzernen Sportgerät mehrere Scheiben der Glasfassade an einem angrenzenden Unterrichtsgebäude ein. Die in drei Teile trennbare Halle ist wegen Einsturzgefahr derzeit gesperrt und soll im Sommer abgerissen werden. Das Betreten der Halle ist laut Polizei lebensgefährlich. Bereits in den Fastnachtsferien waren Unbekannte in die stillgelegte Halle eingedrungen und hatten dort Zerstörungen angerichtet. Ein Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen schließen die Beamten nicht aus. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 3301-0.