Unbekannte haben die beiden früheren Kassenhäuschen am Eingang des Ebertparks mit Schmierereien besprüht. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Friesenheims Ortsvorsteher Günther Henkel (SPD) ist entsetzt.

Ein Anwohner entdeckte die jüngsten Schmierereien vor zirka acht Tagen. Die historischen Häuschen wurden schon in der Vergangenheit das Ziel von Vandalismus. Die Scheiben wurden eingeschlagen, die Fensteröffnungen daraufhin mit Brettern verschlossen. „Das wurde immer wieder vollgesprüht“, berichtet der Anwohner, der nicht verstehen kann, warum der Ebertpark als Naherholungsort immer wieder das Ziel von Sachbeschädigungen und auch Müllablagerungen ist.

„Es ist egal, was wir machen – es wird immer wieder passieren“, sagt Ortsvorsteher Günther Henkel zu dem jüngsten Fall von Vandalismus. Die Stadt plane ein neues Entrée für den Ebertpark – aber die Schmierereien an den Kassenhäuschen müssten überstrichen werden. „Das kann man nicht so stehen lassen“, sagt Henkel. Weitere Vandalismusakte und der jüngste Diebstahl einer Bronzeskulptur würden die Frage aufwerfen, ob der Park nachts geschlossen werden müsse. „Ich möchte das eigentlich nicht, aber ich fürchte, wir werden uns darüber unterhalten müssen“, sagt Henkel. Er appelliert an die Bürger, Schäden über das Internetportal Mängelmelder der Stadt mitzuteilen.

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen, um die Verursacher für die Farbschmierereien ausfindig zu machen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen gesucht

Wer im Bereich der Kassenhäuschen in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.