Schon Anfang März haben Unbekannte den Holzzaun um ein frisch angelegtes Staudenbeet unter der B 38 in Mannheim-Käfertal zerstört. Die Pflanzen hatte die Stadt mit Blick auf die Bundesgartenschau gesetzt. Während der Veranstaltung soll Mannheim an möglichst vielen Stellen schön aussehen. Schon in der Vergangenheit hatten Mitarbeiter des Stadtraumservice über herausgerissene Pflanzen und Fahrspuren durch die Beete geklagt. Der Zaun war laut Stadt gebaut worden, um die Fläche zu schützen. Gebracht hat das nicht viel – die Stadt hat Anzeige erstattet.