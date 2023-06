In der Ernst-Reuter-Realschule (Gartenstadt) wurden laut Polizei über das Wochenende Glasbauelemente einer Tür beschädigt sowie mehrere Blitzableiter vom Dach geworfen. Sachschaden: 7000 Euro. Ein Schaden von 3000 Euro wurde am Carl-Bosch Gymnasium in Mitte durch Unbekannte verursacht. Diese hatten zwischen Sonntag und Montag die Scheiben der Mensa beschädigt. Zeugenhinweise: Telefon 0621 963-2122.