Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag ein Fenster und die Grünfläche einer Kirche in der Abendröte in Mannheim-Käfertal beschädigt. Laut Polizei wurde das Seitenfenster durch einen Steinwurf beschädigt. Außerdem wurden knapp 1,5 Quadratmeter einer Rasenfläche hinter dem Gebäude durch ein offenes Feuer verbrannt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer Verdächtiges im Zeitraum von 20.30 am Mittwoch bis 9.30 Uhr am Donnerstag beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621 718490 zu melden.