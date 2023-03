Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Sonntag ist Valentinstag. Eigentlich ist das einer der umsatzstärksten Tage der Floristikbranche. Wir haben uns bei verschiedenen Geschäften umgehört, wie sie im Corona-Lockdown ihre Blumen für Verliebte verkaufen. Es geht!

Das Blumenhaus Jean Kullmann in West hat im Vorfeld neben Anzeigen in der Zeitung auch auf der Homepage des Geschäfts und in Sozialen Medien auf den veränderten Verkauf hingewiesen. Denn