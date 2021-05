Die Stadtspitze steht für ihren Kursschwenk in Sachen Corona und Allgemeinverfügung weiter in der Kritik. Dass am Dienstag verkündet wurde, dass ab sofort keine nächtliche Ausgangssperre, keine Maskenpflicht in der Innenstadt und keine Besuchsbeschränkungen in Altenheimen mehr gelten, finden CDU und FDP verwunderlich. Die SPD fordert einheitliche Regeln für die Region.

Um ihren Wunsch zu untermauern, haben sich die SPD-Fraktionen aus Mannheim, Ludwigshafen und Viernheim gemeinsam zu Wort gemeldet. Ihnen geht es um „einheitliche Öffnungsperspektiven nach dem Lockdown“. Wichtig seien dabei regionale Regeln, um einen „Lockdown-Tourismus“ zu vermeiden. Der Ludwigshafener SPD-Chef David Guthier betont dabei: „Das Virus macht nicht an der Brücke halt. Deswegen ist eine regionale Betrachtung unerlässlich.“

CDU und FDP hatten sich bereits am Sonntag und Montag mit der klaren Forderung zu Wort gemeldet, angesichts der seit Tagen sinkenden Inzidenzwerte die nächtliche Ausgangssperre aufzuheben. Trotzdem kommt aus beiden Parteien kein Applaus für den am Dienstag vollzogenen Kursschwenk. „In der Sache war die Aufhebung der Ausgangssperre vor dem Hintergrund der deutlich gesunkenen Inzidenz folgerichtig. Dennoch war die abrupte Aufhebung ohne Absprache mit den umliegenden Gemeinden unklug. Derartige Alleingänge sind den Menschen in der Region nicht zu vermitteln“, erklärt Fraktionsvorsitzender Peter Uebel. Als „sehr kritisch“ bewerte er die Aufhebung der Besuchsbeschränkung in den Seniorenheimen. Die Regelung komme zu früh, da es in den Heimen noch keinen vollständigen Impfschutz gebe. Somit bestehe weiterhin die Gefahr, dass von außen Infektionen in die Heime gebracht werden, warnt Uebel.

„Regionales Exitgremium“

Sein Fraktionskollege Heinrich Jöckel fordert ein „in der Region abgestimmtes Konzept, wie wir bei beherrschbarer Pandemie das Wirtschafts- und gesellschaftliche Leben in den Kommunen der Metropolregion möglichst einheitlich gestalten wollen“. Da die Pandemie-Belastungen für die Menschen immer größer werden, ist es laut Jöckel erforderlich, dass „jetzt perspektivisch die Planungen hin zum Ende des Lockdowns anlaufen“. Er schlägt dafür ein „regionales Exitgremium“ vor.

Deutliche Worte finden für die FDP Andreas Werling und Thomas Schell. Sie kritisieren das Verhalten der Stadtspitze als „völlig orientierungslos“. Die Äußerungen seit Freitag – Forderung des 15-Kilometer-Radius und Warnung vor Mutationen – passten überhaupt nicht zur plötzlichen Aufhebung der Allgemeinverfügung am Dienstag. Die Liberalen hatten zwar einen Verzicht auf die nächtliche Ausgangssperre gefordert, aber „die Aufhebung der Allgemeinverfügung in Gänze ist wahrlich nicht angezeigt“. So seien gerade mit Blick auf die Corona-Mutationen Regelungen für Altenheime und eine Maskenpflicht auf belebten Plätzen weiterhin sinnvoll.

Mit der Aufhebung der Besuchsbeschränkung in den Altenheimen gehe die Stadt zudem ein „hohes Risiko“ ein, da hier noch nicht alle geimpft seien.