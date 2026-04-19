„Wishes and Wonders“ heißt das Motto der großen Jubiläumstournee von „Disney in Concert“. Mit auf der Bühne steht die Sängerin und Schauspielerin Ute Lemper, 62.

Übersetzt man „Wishes and Wonders“ aus dem Englischen, bekommt man einen ziemlich guten Vorgeschmack von dem, was das Publikum erwartet: „Wünsche und Wunder“, die unter dem Eindruck der audiovisuellen Wucht von Musik und Bildern wahr werden sollen. Die erfolgreiche Show gastiert am 31. Oktober in der SAP-Arena in Mannheim mit einer hochkarätigen Besetzung.

Gefeiert wird der zehnte Geburtstag. Seit 2016 wird dem Publikum ein Cocktail aus Musical, Kino und Orchesterkonzert serviert. In der Jubiläumsshow sorgt das Hollywood-Sound-Orchestra für die Musik. Unter den Solistinnen und Solisten sind bekannte Musical-Darsteller wie Anton Zetterholm, Mark Seibert und Judith Caspari. Und Ute Lemper, die schon zwei berühmten Figuren aus dem Strauß beliebter Disney-Melodien ihre Stimme geliehen hat.

Ein besonderes Kapitel in einer langen Karriere

Die international gefeierte deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin war zum ersten Mal im Jahr 1989 in einem Disney-Werk zu hören. Damals sang und sprach sie den Text der Titelfigur in dem Animationsfilm „Arielle, die Meerjungfrau“ ein. 1996 tat sie das auch in der Rolle der schönen Esmeralda in der Zeichentrick-Adaption von Victor Hugos Klassiker „Der Glöckner von Notre Dame“. Ute Lemper, die mehr als 40 Jahre Bühnenerfahrung mitbringt, schaut gerne auf dieses Kapitel in ihrem Leben zurück.

Es war eine Zeit, in der die kleine Meerjungfrau zur Heldin unzähliger kleiner Kinobesucher wurde. Viele Menschen verbinden mit der Stimme von Ute Lemper wunderbare Erinnerungen an ihre Kindheit. „Ich habe Hunderte Briefe von Menschen bekommen, die mir auf berührende Weise schreiben, dass sie in ihrer Kindheit mit mir die Arielle entdeckt haben“, sagt Ute Lemper darüber. Viele Fans von einst schauten sich die alten Filme heute mit ihren Kindern wieder an. Solche Rückmeldungen scheinen sie überzeugt zu haben, sich noch einmal auf ein Déjà-vu mit Arielle und den anderen Figuren aus dem Disney-Universum einzulassen. „Eigentlich hatte ich damit schon abgeschlossen“, bemerkt sie mit einem Lächeln. Denn es sei ja fast unmöglich, mit ihrer aktuellen Singstimme das Alte widerzuspiegeln.

Eine Herausforderung, die sie dennoch mit Freude angenommen habe. Ute Lemper versteht sowohl ihr damaliges Engagement als Synchronsprecherin als auch ihre Teilnahme an der aktuellen Show als „eine wunderbare Begebenheit“. Befasst man sich mit der Biografie von Ute Lemper, erkennt man aber doch, dass solche Herausforderungen ein Strang ihrer künstlerischen DNA sind. Dabei redet die Schauspielerin auch den ernsten und komplexen Geschichten des Lebens das Wort. Auf der großen Bühne ist sie für ihre Interpretationen von Kurt Weill, Pablo Neruda und Bertolt Brecht bekannt.

Hommage an eine große Kollegin

Eine besondere Beziehung verbindet sie mit der Ikone Marlene Dietrich, der sie mit ihrem musikalischen Bühnenstück „Rendezvous mit Marlene“ eine sehr persönliche Hommage widmet. Die Produktion basiert auf einem dreistündigen Telefonat, das Ute Lemper 1988 in Paris mit ihrer berühmten Schauspielkollegin geführt hat. Auf einem gleichnamigen Album hat sie zudem 20 neu interpretierte Lieblingslieder der Dietrich mit ihren eigenen Musikern und Orchester aufgenommen. Zu ihren Projekten gehört auch der bewegende Konzertfilm „Songs for Eternity“ mit Liedern, die von jüdischen Häftlingen im Holocaust geschrieben worden sind. Seit ihrer Jugend hat sich Lemper mit der deutschen Geschichte beschäftigt.

Marlene Dietrich, der schillernde Star der Filmindustrie der Weimarer Republik, hat auf Ute Lemper aufgrund ihrer klaren Haltung gegen die Nationalsozialisten ganz besonders Eindruck gemacht. Ihre inspirierende Biografie, die von Emanzipation, Widerstand und Emigration handelt, sei heute aktueller denn je, sagt sie. Am Ende des Gesprächs fällt Ute Lemper dazu noch ein Zitat aus dem Weimarer Fasching von 1929 ein: „Geschichte wollte ein guter Lehrer sein, allein es fehlen gute Schüler.“

Termin

„ Disney in Concert“ gastiert am Samstag, 31. Oktober, 19.30 Uhr, in der SAP-Arena in Mannheim.