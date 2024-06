Obwohl die Polizei zur Einschätzung kam, dass ein Motorradfahrer an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen in Ludwigshafen teilgenommen hatte, durften die Beamten sein Fahrzeug zur Gefahrenabwehr nicht sicherstellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht in Koblenz entschieden.

Auf zwei Motorräder, die nach ihrer Einschätzung mit einer Geschwindigkeit von zirka 80 bis 100 Stundenkilometern auf einer vierspurigen Straße in Ludwigshafen unterwegs waren, sind im Februar 2022 zwei Polizeibeamte aufmerksam geworden. Erlaubt war nur Tempo 50. Ein Fahrer flüchtete damals, der andere hielt an und die Polizisten beschlagnahmten seinen Führerschein. Zur Gefahrenabwehr stellten die Beamten zudem auch das Motorrad des Mannes sicher. Im April 2023 stellte dann das Amtsgericht Ludwigshafens das Strafverfahren gegen den Mann „wegen geringer Schuld“ ein. Danach klagte er gegen das Einbehalten seines Motorrads und bekam nun in einem Berufungsverfahren vor Gericht recht. „Die Voraussetzungen für eine präventive Sicherstellung des Motorrads“ lägen nicht vor, urteilte das Oberverwaltungsgericht Koblenz. Das Land müsse das Motorrad wieder herausgeben. Zwar könne die Polizei eine Sache sicherstellen, um eine „gegenwärtige Gefahr“ abzuwehren. Aber: Mit dem Anhalten des Mannes sei das – seitens der Polizei unterstellte – strafbare illegale Kraftfahrzeugrennen bereits beendet gewesen. Und für das Begehen künftiger Verkehrsstraftaten mit dem Motorrad hätten in diesem Fall keine „ausreichenden tatsächlichen Anhaltspunkte“ bestanden. Auch die Tatsache, dass gegen den Mann bereits im Jahr 2020 ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens geführt worden sei, reiche in diesem Fall als Anhaltspunkt nicht aus. Denn: Es sei damals nicht zu einer strafgerichtlichen Verurteilung gekommen.