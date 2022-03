Drei Jahre und vier Monate muss ein 26-jähriger Mann aus Albanien ins Gefängnis, der in Ludwigshafen von September bis Dezember 2020 an verschiedene Abnehmer insgesamt 570 Gramm Kokain verkauft haben soll. Das Urteil des Landgerichts Frankenthal erfolgte am Donnerstag schon am ersten Verhandlungstag. Der Angeklagte legte ein Geständnis ab.

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautete auf gewerbsmäßiges Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. De facto ging es um Kokain, das der 26-jährige aus Albanien in der Zeit von September bis Dezember 2020 in Ludwigshafen an verschiedene Abnehmer verkauft haben soll.

In 35 Fällen Drogen verkauft

Es gehe um 35 Fälle mit insgesamt 570 Gramm Kokain, betonte Anklagevertreter Maximilian Schumacher und listete detailliert Zeitpunkt und Menge der Rauschgiftverkäufe auf. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft soll der 26-Jährige dabei etwa 30 bis 45 Euro pro Gramm verlangt und den Drogenhandel zur finanziellen Gewinnerzielung betrieben haben. Offenbar geriet er dabei irgendwann ins Visier der Polizei. Er wurde observiert, seine Telefonate wurden mitgeschnitten. Bei einer der Observationen wurde dann die Übergabe von 200 Gramm Kokain beobachtet. Als der Angeklagte 100 Gramm davon über einen Mittelsmann zu verkaufen versuchte, geriet dieser an den „Falschen“. Es handelte sich um einen verdeckten Ermittler der Polizei. Der 26-jährige, in Tirana geboren und albanischer Staatsbürger, wir er übersetzt von einem Dolmetscher sagte, wurde am 21. Oktober 2021 festgenommen und saß seitdem in Untersuchungshaft in der JVA Frankenthal.

„Deal“ im Hinterzimmer

Kaum ist die Anklage verlesen, erfolgt an diesem ersten Verhandlungstag auch schon die erste Unterbrechung. Auf Wunsch der beiden Verteidiger des Angeklagten findet im Hinterzimmer des Gerichtssaals ein „Rechtsgespräch“ zwischen Verteidigung, Gericht und dem Anklagevertreter statt. Dann reiht sich Unterbrechung an Unterbrechung, die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Bei dem angestrebten „Deal“ geht es darum, im Gegenzug für ein Schuldeingeständnis eine Reduzierung der Strafe bei dem erwartbaren Schuldspruch zu erzielen, wie deutlich wird.

Abgehörte Telefongespräche

Wie die Vorsitzende Richterin Mirtha Hütt nach der Verhandlungspause sagt, habe die Verteidigung geltend gemacht, dass die abgehörten Telefongespräche auf albanisch juristisch von fraglichem Wert und einige der Drogendeals wohl schwer nachweisbar seien. Ein Geständnis sei damit „besonders werthaltig“. Dass ein Großteil der Fälle nur durch das Abhören albanischer Telefongespräche bekannt geworden war, deren Einführung ins Verfahren sehr aufwendig gewesen wäre, räumte auch die Richterin ein. „Das Gericht hat deshalb mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft für ein entsprechendes Geständnis einen Strafrahmen von drei Jahren bis drei Jahre und sechs Monate Haft in Aussicht gestellt“, verkündete Hütt den „Deal“. Der Abmachung stimmte der Angeklagte zu.

Der 26-jährige, in heller Gefängniskleidung und Kurzhaarschnitt erschienen, war strafrechtlich bisher nicht in Erscheinung getreten. Für die nächsten drei Jahre und vier Monate ist nun die Justizvollzugsanstalt Frankenthal sein neues „Zuhause“.