Im Rechtsstreit um die Abrisskosten für die Pilzhochstraße in Ludwigshafen hat das Landgericht Frankenthal am Dienstag die Klage der Abrissfirma gegen die Stadt abgewiesen. In dem Verfahren ging es um Mehrkosten der Abrissfirma für die erforderliche Abstützkonstruktion während der Rückbauarbeiten im Sommer 2020. Diese wurde aufwendiger ausgestaltet, als ursprünglich seitens der Abbruchfirma geplant. Dies verteuerte den Abriss. Die Stadt weigerte sich die Mehrkosten komplett zu zahlen. Die Verwaltung wies darauf hin, dass man sich bei Auftragserteilung auf einen Pauschalpreis für die Abbrucharbeiten geeinigt habe. Die genaue Ausgestaltung der Abstützkonstruktion für die einsturzgefährdete Hochstraße sei dabei offengeblieben. Wie die Abbruchfirma die Abstützkonstruktion im Konkreten ausgestalte, sei Sache der Firma gewesen und betreffe deren Kalkulationsrisiko. Dieser Auffassung schloss sich das Gericht an. Wie die Abstützkonstruktion im Einzelnen ausgestaltet werde, sei der Abbruchfirma freigestellt gewesen. Es fand somit weder eine Änderung der ursprünglich geschuldeten Leistung statt, noch erfolgte seitens der Stadt eine Änderungsanordnung, so die Kammer. Ein Anspruch auf Mehrvergütung wurde daher abgelehnt.

Die Abrissfirma hatte eine Nachzahlung von sieben Millionen Euro gefordert – damit hätten sich die Abrisskosten unterm Strich mehr als verdoppelt: auf über zwölf Millionen Euro. Nachdem die Pilzhochstraße einsturzgefährdet war, hatte die Stadt – nach einem entsprechenden Vergabeverfahren – die klagende Firma Ende 2019 mit dem Abbruch der einsturzgefährdeten Pilzhochstraße beauftragt. Es wurde ein Pauschalpreis von rund fünf Millionen Euro vereinbart, der seitens der Stadt auch bezahlt wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann binnen eines Monats Berufung zum Pfälzischen Oberlandesgericht eingelegt werden.