Die Fachstelle Älter werden der Stadtverwaltung Ludwigshafen organisiert auch in diesem Jahr eine Aktionswoche für Senioren unter dem Titel „Urlaub ohne Kofferpacken in Ludwigshafen“. Sozialdezernent David Guthier (SPD) eröffnet das Programm am Montag, 31. August, 9.30 Uhr, im Café Klatsch, Wegelnburgstraße 59, Mundenheim. Das Café Klatsch ist Ausgangspunkt der Aktionswoche. Von Montag bis Freitag gibt es dort jeweils von 9.30 bis 17 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, sowohl vor Ort als auch in Form von Ausflügen in die nähere Umgebung. Die Teilnehmer reisen eigenständig bis 9.30 Uhr an jedem Wochentag an. Am Morgen gibt es Kaffee und Obst, mittags ein warmes Essen und nachmittags Kaffee und Kuchen. Zudem stehen kostenlose Getränke den ganzen Tag über bereit. Die Teilnahmegebühr beträgt 85 Euro pro Person, für Empfänger von Sozialleistungen gibt es einen ermäßigten Preis von 50 Euro (bei der Anmeldung sind die entsprechenden Bescheide vorzulegen). Die Teilnahmegebühr wird direkt bei der Anmeldung und in bar fällig. Für Fragen stehen die Mitarbeiter der Fachstelle Älter werden zur Verfügung, Telefon 0621 504-2739 oder per E-Mail an aelterwerden@ludwigshafen.de. Anmelden kann man sich ab Montag, 11. Mai, bei der Fachstelle Älter werden, Bismarckstraße 70, erster Stock (barrierefrei erreichbar), montags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr. Am Dienstag, 26. Mai, und Dienstag, 16. Juni, kann man sich auch im Café Klatsch jeweils zwischen 13 und 15 Uhr anmelden.