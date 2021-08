Wie ein Weckruf erschallt Johann Sebastian Bachs berühmte Toccata und Fuge in d-moll. Manche sprechen auch von einem Urknall, der sich in Blitzen entlädt. Zum ToccaTag am Sonntag, 29. August, wird Bachs frühes Meisterwerk in etlichen Kirchen in der Region gespielt. Die Besucher können es auf seiner Wanderung begleiten und dabei die Unterschiede der Orgel, des Raumklangs und der Interpretation heraushören.

Ein Verbrecher hält Frankreich in Atem, und sein Auftauchen wird unheilvoll mit dramatischen Tastenschlägen auf der „Königin der Instrumente“ angekündigt: Die Toccata hatte nicht nur als Filmmusik in der Krimikomödie „Fantomas“ ihren Auftritt, sie läutet auch vielerorts als Handyklingelton. Bach soll das Werk mit etwa 20 Jahren geschrieben haben, bevor er 1708 nach Weimar gezogen ist. Die Fuge gilt als besonders expressiv und frei, mit Kontrapunkten, Improvisationen und langen Soli. „Schon der erste Ton mit seinem markanten Mordent-Triller steht für Orgelmusik schlechthin. Er assoziiert weltweit reflexartig die Toccata von Bach. Ein Effekt, der allenfalls mit der Wirkung der ersten vier Töne von Beethovens 5. Sinfonie zu vergleichen ist“, erklären Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und Diözesankirchenmusikdirektor Manfred Degen. Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz haben gemeinsam den ToccaTag ausgerufen. Gerade weil das Werk BW565 die Zuhörer sofort in seinen Bann zieht, lohnt es sich, genauer hinzuhören und neue Interpretation zu erleben.

Mal spitzer, mal grundtöniger

Bei einer Tour durch Ludwigshafen etwa werden sechs Klangerlebnisse geboten, beginnend um 10.30 Uhr in Pauluskirche in Friesenheim, 11.30 Uhr Friedenskirche Lu-Nord, 12.30 Uhr Apostelkirche Hemshof, 14 Uhr Offenes Singen Lutherplatz, 14.30 Uhr Melanchtonkirche in Lu-Mitte, 15.30 Uhr Lukaskirche in Lu-Süd und mit Abschluss 16.30 Uhr in der Christuskirche in Mundenheim. Fünf der Orgeln entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Phase als man sich an den Prinzipien des Orgelbaus im Barock zurückbesann. Wie der Bezirkskantor Tobias Martin, der selbst spielen wird, erklärt, klinge dabei „eine Orgel etwas spitzer mit stark ausgebauten Klangkronen, eine andere mit teils spätromantischem Ausbau des Pfeifenwerks grundtöniger“. Mittagspause ist mit Pizza im Turm-Restaurant angesetzt, und ein Shuttle transportiert die Zuhörerinnen und Zuhörer bei Bedarf von Kirche zu Kirche. Anmeldung für beides unter Telefon 0621 5205824 oder dekanat.ludwigshafen@evkirchepfalz.de.

Vom Orgelpedal zum Radpedal

Wanderkonzerte seien ohnehin im Trend, meint Dekanatskantor Georg Treuheit und lädt in Kooperation mit dem Kulturförderkreis Maudach originellerweise zu einer Radtour unter dem Motto „Orgel & Bike“ ein. Erst spielen Sabine Pfeifer auf der Klarinette und Mike Thisling am Klavier „Introduction et Rondo brillante“ von Charles-Marie Widor und Ausschnitte aus „Histoire du tango“ von Astor Piazolla um 16 Uhr in St. Michel in Lu-Maudach. Anschließend schwingt sich die Mannschaft aufs Fahrrad, um in die Pedale zu treten. Toccataartiges Radeln, das passt ja! gut „Toccare heißt ja schlagen, da ist das Treten nicht so weit weg“, stimmt Georg Treuheit zu und erklärt seine Idee. „Bachs Toccata gibt es in 1000 Varianten, warum nicht mal das Rad mit einbauen: vom Orgelpedal zum Radpedal.“ Angekommen in St. Joseph in Lu-Rheingönheim spielt er um 17 Uhr vier Toccaten der Orgelmusik, von Johann Sebastian Bach, Léon Boëllmann (Toccata in c-moll aus „Suite gothique“), Théodore Dubois (Fiat Lux) und Charles-Marie Widor (Toccata in D-Dur aus der 5. Orgelsymphonie). „Bach ist der Urvater der Toccata, aber wir möchten sie eben auch im Geiste anderer aufblitzen lassen“, erklärt Treuheit das Programm.

Die drei bedeutendsten Toccaten will der Dekanatskantor zuvor auch in Schifferstadt um 12 Uhr auf der Vleugels-Orgel von St. Jakobus erklingen lassen: „allesamt rasant, temperamentvoll und weltberühmt“: neben Bachs Toccata in d-moll, Léon Boëllmann „Suite gothique“ aus dem Jahr 1895 und Charles-Marie Widors 5. Sinfonie von 1879.

Im Netz

Noch mehr Termine in der Pfalz auf www.toccatag.de.