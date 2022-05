Montag, 19 Uhr in der Aula der Rheinschule. Die Musiker des Sinfonischen Blasorchesters Ludwigshafen spielen sich ein und stimmen ihre Instrumente. Es herrscht eine konzentrierte Atmosphäre: heute steht der erste Durchlauf des Konzertprogramms mit Richard Wagners Der Ring des Nibelungen an.

Mit einer Aufführungsdauer von 16 Stunden, mehr als 30 Solisten und einer Orchesterbesetzung mit 100 Musikern ist Richard Wagners Ring eines der umfangreichsten Bühnenwerke überhaupt. Arrangeur Matthias Bucher fasste den Opernzyklus zu einer Bearbeitung für Blasorchester zusammen, die nun beim Konzert im Frühling in der Friedenskirche uraufgeführt wird. Doch ist ein solch herausforderndes Werk der geeignete Neustart für das Orchester nach den Wehen der Pandemie? „Unbedingt“, sagt Dirigent Dorian Wagner, der das Ensemble seit zehn Jahren leitet. „Anspruchsvolle Konzertprogramme mit großer Besetzung sind es, was unsere Musiker und unser Publikum begeistern und unser Orchester letztlich ausmachen.“

Die Vorbereitungen dazu starteten bereits im Januar. Aufgrund der Corona-Situation mussten die Musiker jedoch flexibel agieren und ihre Probenarbeit anpassen. „Im Januar haben wir in kleinen Gruppen mit der Arbeit begonnen, um noch mit viel Abstand und wenigen Kontakten proben zu können“, so Wagner. „Um im Bild des Rings zu bleiben: Diese Tage schließt sich unsere Probenarbeit und heute findet unsere letzte Probe in der Aula statt. Am Freitag ziehen wir bereits um in die Friedenskirche und testen Orchesteraufbau und Akustik“.

Schnupperproben für neue Musiker

Die gut 60 Musiker proben wöchentlich in der Aula der Rheinschule und bereiten sich so auf drei Konzertprogramme pro Jahr vor. Neben dem Konzert im Frühling spielt das Orchester im Herbst im Pfalzbau und zu Weihnachten in der Herz-Jesu Kirche und in der Speyrer Gedächtniskirche. Neben Klarinetten, Trompeten und Hörnern verfügt das Ensemble auch über exotischere Instrumente wie Kontrabassklarinette oder Englischhorn. „Zu den Konzerten kommen auch ein paar Aushilfen dazu. So sind beim Ring zum Beispiel Harfe und Kontrabassposaune besetzt. Die hat man als Blasorchester nur sehr selten parat“, erklärt Wagner. Dabei heißt das Orchester neue Musiker gerne willkommen, Interessenten können sich über ein Kontaktformular auf der Homepage melden und eine Schnupperprobe vereinbaren.

Der heutige Durchlauf der Ring-Bearbeitung mit ihren vier Sätzen ist enorm wichtig, damit die Musiker Ausdauer und Anstrengung einschätzen können. Besonders markant sind bei Wagners Ring die sogenannten Leitmotive, beispielsweise der sehr bekannte Walkürenritt. Zudem sind viele Musiker auch solistisch gefordert. Welchen Eindruck hat der musikalische Leiter von der Probe? Steigt die Nervosität? „Nein, das ist Vorfreude pur! Wir sind gut vorbereitet und nun endlich in der Konzertwoche angekommen“, schmunzelt Wagner. „Jetzt gilt es noch die vielen Mosaiksteinchen zusammenzusetzen, was bei solch einem Werk natürlich eine Mammut-Aufgabe ist.“

Zwei Konzerte am Wochenende

Das Ergebnis können die Zuhörer kommendes Wochenende erleben. Das Konzert wird dieses Jahr erstmals an zwei Abenden aufgeführt, um größere Abstände im Publikum zu ermöglichen. Kartenreservierungen sind weiterhin möglich unter www.sbo-lu.de/tickets.

Termine:

Samstag und Sonntag, 14. und 15. Mai, jeweils 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Weitere Informationen: www.sbo-lu.de.