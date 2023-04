Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich hätten die Zwillingsschwestern Clara und Marie Becker Anfang Mai in Kirchheimbolanden ein Konzert geben sollen. Wegen Corona wurde daraus nichts. Weil die Veranstalterin aber einen guten Draht zur Staatsphilharmonie hat, hat das Klavierduo in der Philharmonie einen Film aufgezeichnet. Geholfen haben Musiker des Orchesters. Aber in ganz anderen Rollen als gewöhnlich.

Zwei ausgewachsene Konzertflügel findet man nicht an jeder Ecke, aber in der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen. Und dort ist auch genügend Platz und eine gute Akustik. Ideale Bedingungen also,