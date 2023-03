Wegen des starken Windes und teils sturmartigen Böen ist es laut Polizei von Freitag auf Samstag von 16 bis 2 Uhr im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zu zahlreichen Einsätzen gekommen, weil Bäume entwurzelt oder Bauzäune umgefallen waren. Im gesamten Präsidialbereich kam es hingegen lediglich zu vier witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Es gab keine Verletzten, der Sachschaden lag bei 6000 Euro.

Von Balkon auf Straße geschleudert

Im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim hat das Unwetter insgesamt 41 Polizeieinsätze ausgelöst. Überwiegend wurden Gefahrenstellen beseitigt, die durch umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände (Mülltonnen, Zäune, Straßenschilder) entstanden waren. Am Mannheimer Rosengartenplatz wurde ein etwa 15 Meter hoher Baum entwurzelt und stürzte in der Folge auf zwei geparkte Pkw. Die Feuerwehr zersägte den Baum. In der Fahrlachstraße wurde ein 3,50 Meter mal vier Meter großes Trampolin, das auf einem Balkon im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses stand, von einer Windböe erfasst und auf die Straße geschleudert. Es fiel auf einen geparkten Linienbus. Im Stadtteil Rheinau wurde eine 25-jährige Autofahrerin beim Überholvorgang von einer Windböe erfasst und gegen den parallel fahrenden BMW eines 29-Jährigen gedrückt. Die Fahrzeuge touchierten sich leicht. Der Schaden war gering. Es gab keine Verletzten.