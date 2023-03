Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist oft zu hören, die sechs Solosuiten von Bach seien so etwas wie die Bibel für Cellisten. Eine ähnlich sakrale Eigenschaft darf auch Beethovens fünf Klavier-Cellosonaten zugesprochen werden. Sie erklangen in einem Konzert der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen.

Ausführende waren der in Mainz geborene Cellist Peter Tilling und der aus der Ukraine stammende Pianist Konstantin Lifschitz. Ihr Abend im Florian-Waldeck-Saal bildete einen anregenden Beitrag