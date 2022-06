Weil unter den vor dem russischen Angriffskrieg in die Metropolregion geflüchteten Menschen auch etwa 60 bis 70 Gehörlose sind, startet die Kinderhilfe Ukraine Rhein-Neckar speziell für sie ein Projekt – und zwar gemeinsam mit dem Bauorden. Zu dem spendenfinanzierten Projekt gehören den Organisatoren zufolge Treffs und Freizeitangebote, Beratung sowie Unterstützung bei Behördengängen. Der Treff für die gehörlosen Ukrainer findet regelmäßig jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr im Social Innovation Lab, Bismarckstraße 55, statt. Einen weitereren Treff soll es ab Mitte Juni in Schifferstadt geben. Weitere Informationen erteilt Peter Runck unter Telefon 0621 6355 4846 oder nach einer E-Mail an info@bauorden.