Seit fast 50 Jahren hilft die „Aktion 72“ Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der „Aktion 72“ fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Unterstützung für Alzheimer-Gesellschaft

Fall 61: Auch dank der Unterstützung aus der „Aktion 72“ bietet die Alzheimer-Gesellschaft seit 2020 den Kurs „Burnout-Prophylaxe für Angehörige von Menschen mit Demenz“ an.

Beratung zum Thema Darmkrebs

Fall 62: Herr B. hat im September die Diagnose Darmkrebs bekommen. Er wurde operiert und befindet ich jetzt in der Nachsorge. Bevor er wieder arbeiten geht, möchte er eine onkologische Reha absolvieren. Über einen Flyer ist er auf das Beratungszentrum der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz aufmerksam geworden. Mit dem kostenfreien Angebot, das finanziell von der „Aktion 72“ unterstützt wird, erhält der 55-Jährige nun eine Beratung rund um dieses weite Themenfeld und bekommt außerdem die Formulare für die Antragstellung zur entsprechenden Unterstützung.

Klarer Rahmen für Kinder

Fall 63: Im Haus Josef des Katholischen Jugendfürsorgevereins für die Diözese Speyer gibt es aktuell vier Tagesgruppen in Verbindung mit der Jakob-Reeb-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt sozial-emotionale Entwicklung, eine individualpädagogisch orientierte Tagesgruppe, sowie eine Tagesgruppe für externe Schüler. Die pädagogische Arbeit in den Tagesgruppen soll eine positive Entwicklung der Kinder fördern, um den Verbleib in den Familien zu sichern. Als befristetes Erziehungshilfeangebot wendet sich die Tagesgruppe an junge, schulpflichtige Menschen, deren familiäre Situation überlastet ist und die aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen der Gefahr der sozialen Ausgrenzung unterliegen. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist die Familienarbeit, die zum Ziel hat, die Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und -verantwortung zu beraten und für Kinder einen klaren und überschaubaren Rahmen zu schaffen. Das Haus erhält für seine Arbeit eine Zuwendung aus der „Aktion 72“.

Geld für Briefmarken

Fall 64: Herr W. ist obdachlos, aktuell sitzt er in der JVA Frankenthal ein. Damit er Kontakt zu Familie oder Freunden halten kann, wurde ihm vom Betreuungsverein Ludwigshafen aus der „Aktion 72“ eine Grundversorgung an Briefmarken bezahlt.

Aktueller Spendenstand: 125.458,51 Euro

