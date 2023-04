Vor ein paar Tagen wurde noch gefeiert, jetzt muss die Straßenbahnlinie 10 teils außer Betrieb genommen werden. Grund: Gleise und Fahrbahn sind in einem Teilabschnitt unterspült worden. Die Hohenzollernstraße wurde gesperrt.

Das Problem liegt in einigen Metern Tiefe unter der Hohenzollernstraße. Dort sind nach Angaben der Stadtverwaltung zwei Anschlüsse an den Abwasserkanal defekt. Die Folge: Abwasser unterspülte die Straße, auf der die Gleise für die Linie 10 verlegt sind. In einem Bereich hat sich deshalb die Fahrbahn abgesenkt. Die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) hat deshalb den Straßenbahnbetrieb am Freitagmorgen bis auf Weiteres eingestellt.

Nun fahren erst einmal keine Straßenbahnen mehr zwischen den Haltestellen Luitpoldhafen (Stadtteil Süd) und Friesenheim-Mitte (Sternstraße). Auf dem betroffenen Abschnitt werde deshalb ein Busersatzverkehr in Fahrtrichtung LU-Hauptbahnhof/Luitpoldhafen eingerichtet, wie die RNV weiter mitteilt. Die Gegenrichtung sei nicht betroffen. Im Laufe des Samstags, 15. April, sei mit weiteren Einschränkungen zu rechnen. Nähere Angaben seitens der RNV gab es dazu aktuell nicht.

Reparatur geplant

Die Stadtverwaltung will den Abwasserkanal schnell reparieren und hat deshalb die Hohenzollernstraße zwischen der Pettenkoferstraße und der Bessemerstraße für den kompletten Durchgangsverkehr gesperrt. Die beiden defekten Kanalanschlussleitungen befinden sich im Bereich des Anwesens Hohenzollernstraße 42. Fußgänger können den Bereich weiterhin passieren, Radfahrer werden gebeten, sich an den Umleitungen für den Verkehr zu orientieren. Nach Angaben der Stadt hat der für die Abwasserkanäle zuständige Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) eine Firma mit den Sanierungsarbeiten der Kanalleitungen beauftragt. „Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei Wochen dauern“, hießt es in einer Mitteilung der Stadt.

An dieser Stelle finden Sie ergänzende Inhalte von Glomex Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Die Linie 10 ist insgesamt sieben Kilometer lang und verbindet den Stadtteil Süd ab dem Luitpoldhafen mit der Innenstadt und führt dann weiter über den Hemshof nach Friesenheim. Der Bereich Friesenheim/Hemshof soll in zwei Bauabschnitten neue Gleise, barrierefreie Haltestellen und ein modernes Straßenbild erhalten. Das erste Teilstück im Friesenheimer Ortskern ist nach vier Jahren Bauarbeiten erst Anfang April wieder in Betrieb genommen worden. 900 Meter Doppelgleis wurden erneuert, 63 neue Fahrleitungsmaste gesetzt und 3000 Meter Fahrdraht in der Oberleitung gespannt. Drei Haltestellen (Friesenheim-Mitte, Hagelloch- und Kreuzstraße) sind jetzt barrierefrei. Auch die Kanalisation wurde während der Bauarbeiten gleich mit erneuert. Die knapp einen Kilometer lange Strecke wurde für 19 Millionen Euro erneuert.

Weiterer Ausbau steht an

Wann der Ausbau der restlichen Trasse weitergeht, ist noch unklar. Dabei geht es um den 1,7 Kilometer langen Bereich zwischen Stern- und Hohenzollernstraße und Marienkirche. Dazu gehört auch der Abschnitt, in dem nun die Fahrbahn und die Gleise unterspült worden sind. Die RNV erarbeitet gerade die Planung und will nach eigenen Angaben das Ausbauprojekt rasch angehen. Vor Beginn des Ausbaus waren auf dem Abschnitt zwischen Marienkirche und Alt-Friesenheim werktags bis zu 4500 Fahrgäste unterwegs.

Noch Fragen?

Die RNV bittet ihre Fahrgäste, sich in Sachen Linie 10 vor Fahrtantritt in der Info-App des Unternehmens oder unter www.rnv-online.de zu informieren.