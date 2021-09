Weil sie unterschiedliche Musikwünsche hatten, ist laut Polizei am Sonntag um 4.15 Uhr ein Streit zwischen vier Männern und einem weiteren Gast in einer Kneipe in Süd ausgebrochen. Bei der anschließenden Prügelei in dem Lokal in der Schützenstraße erlitt eine Person eine Platzwunde an der Stirn und eine weitere Person durch Reizgas Verletzungen an den Augen. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die vier Täter konnten vor Eintreffen der Polizei zu Fuß flüchten. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.