Am zweiten Verhandlungstag im neuen Frankenthaler Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Firmenchef Ismail Torun hat sich abgezeichnet: Der Verteidiger der Angeklagten will deren Schuldfähigkeit untersuchen lassen. Und der Vorsitzende Richter ahnt, wo in diesem Verfahren die Macht der Justiz an ihre Grenzen stoßen könnte.

Der zweite Verhandlungstag im neuen Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Firmenchef Ismail Torun