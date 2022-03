Bei gleich mehreren Vergehen hat die Polizei am Sonntag zwei Männer – 30 und 31 Jahre alt – in der Stadtmitte überführt. Die beiden luden um die Mittagszeit illegal Bauschutt in der Pasadenaallee ab. Weil aus ihrem Transporter Marihuana-Geruch kam, wurde ein Drogenschnelltest gemacht. Der schlug auf THC an. Die Polizisten konnten im Transporter geringe Mengen Marihuana sicherstellen, das dem 30-Jährigen gehören soll. Gegen ihn erfassten die Beamten eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden 31-jährigen Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Er muss mit einer Geldbuße von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen. Außerdem gibt es wegen des illegalen Abladens von Bauschutt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.