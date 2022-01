Einen Autofahrer unter Drogeneinfluss hat die Polizei am Dienstag um 1.30 Uhr in der Stadtmitte erwischt. Der 28-Jährige war in der Heinigstraße unterwegs, als ihn die Beamten kontrollierten. Ein freiwilliger Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Dem Fahrer wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte zudem Fahrzeugschlüssel und Führerschein sicher. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle überprüfen, ob er weiterhin zum fahrtauglich ist. Er muss laut Polizei mit einem Bußgeld von bis zu 3000 Euro rechnen.