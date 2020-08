Unter Drogeneinfluss war eine 32-Jährige laut Polizei in der Nacht zum Donnerstag auf ihrem E-Scooter in Süd unterwegs. Polizeibeamte kontrollierten die Frau in der Mundenheimer Straße (Süd). Ein Urintest bestätigte den Konsum von Amphetamin und Cannabis. Ferner fuhr der E-Scooter schneller als 20 Stundenkilometer. Da das Fahrzeug dann nicht mehr unter die Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung fällt, müsste es als Kraftfahrzeug zugelassen und versichert sein. Zudem wird eine Fahrerlaubnis benötigt. Da diese Voraussetzungen alle nicht erfüllt waren, wird gegen die 32-Jährige neben der Fahrt unter Drogeneinfluss wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kfz-Steuergesetz und gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.