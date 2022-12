Unter Drogeneinfluss hat ein Jugendlicher einen E-Scooter gesteuert, den Polizeibeamte in der Nacht auf Donnerstag angehalten haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren sie gegen 2 Uhr auf den 16-Jährigen aufmerksam geworden, der zusammen mit einem 15-Jährigen in der Mundenheimer Straße (Süd) unterwegs war. Bei dem Älteren bestätigte ein Drogenschnelltest den Verdacht. Er sprach auf Cannabis an. Außerdem fanden die Beamten einen Joint bei dem Jugendlichen.

Um die genaue Drogenbeeinflussung festzustellen, wurde ihm auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige, die ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro zur Folge haben kann. Außerdem kann die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen und gegebenenfalls eine Fahrerlaubnis entziehen oder sperren.