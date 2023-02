Für einen 20-Jährigen aus Ludwigshafen endete laut Polizei Dienstagabend die Autofahrt vorzeitig in der Rheingönheimer Straße. Der Fahrer gab bei einer Kontrolle an, keinen Führerschein zu besitzen und am Mittag Marihuana konsumiert zu haben. Nach einem positiven Urintest wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Bei der Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten außerdem rund 50 Gramm Marihuana und Haschisch. Der Fahrer muss sich nun wegen der berauschten Fahrt, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Darüber hinaus könnte die Führerscheinstelle eine Führerscheinsperre anordnen. Auch der Fahrzeughalter muss sich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.