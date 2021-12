Die Ludwigshafener Lokalredaktion wünscht allen Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dass Ihnen auf dem Bild zu diesem Text nur sechs Redaktionsmitglieder zuprosten, hat natürlich vor allem mit Corona zu tun. Viele Kollegen sind dieser Tage im Homeoffice an der Tastatur, andere fehlen krankheitsbedingt, wegen Urlaubs oder wegen unverschiebbarer Termine. Uns allen ist es ein Bedürfnis, Ihnen Danke zu sagen. Danke für den regen Austausch, für Lob wie Kritik, für Hunderte Leserfotos und Leserbriefe, für Themenanregungen und das Interesse am lokalen Geschehen.

2500 Seiten produziert

Über Letzteres haben wir in diesem Jahr auf rund 2500 produzierten Seiten sowie täglich digital im Netz berichtet: In Form von Nachrichten, Porträts, Interviews, Reportagen, Kolumnen, Serien, Streitfällen sowie zahlreichen Rubriken, darunter neue wie etwa „Ein Bild und seine Geschichte“ auf den Stadt- oder „Landsichten“ auf den Kreisseiten. Auch die Kollegen in den Ressorts Kultur, Sport sowie Mannheim und Region haben unter erschwerten Pandemiebedingungen versucht, täglich eine gute, abwechslungsreiche Mischung aus unterhaltenden und informativen Elementen zu finden.

Und eines versprechen wir Ihnen: Auch 2022 werden wir wieder alles daran setzen, gedruckt wie online eine attraktive Zeitung zu liefern. Ab 10. Januar dann im Verbund mit den Kollegen aus Frankenthal und Speyer in einem sogenannten Kooperationsdesk. Bleiben Sie uns gewogen – und vor allem: Bleiben Sie gesund!