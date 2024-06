„Hörst du unsere Vögel singen?“ – unter diesem Motto findet das diesjährige Kinderfest der Ortsgruppe Ludwigshafen des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu) im Maudacher Bruch statt. An mehreren Stationen soll Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren spielerisch vermittelt werden, welche Vogelarten es in der Nähe gibt und was man dafür tun kann, dass es ihnen gut geht. Das Kinderfest ist Teil des Zukunftsdiploms. Es findet am Samstag, 15. Juni, von 14 bis 17 Uhr statt. Der genaue Ort wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung und Info bei Elke Hennighaus, Telefon 0621-518314 oder E-Mail ludwigshafen@naju-rlp.de.