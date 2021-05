Einmal im Monat berichten RHEINPFALZ-Kollegen unter dem Titel „Wir über uns“ über den Redaktionsalltag, neue Entwicklungen oder Themen, die unter Journalisten für Gesprächsstoff sorgen – um Sie, liebe Leserinnen und Leser, daran teilhaben zu lassen. Heute geht’s ums Thema Wohnen in Ludwigshafen.

„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Sie kennen diesen Slogan einer schwedischen Möbelhauskette vermutlich aus der Werbung. Er verknüpft zwei Dinge, die uns allen wichtig sind: wie und wo wir leben. Seit der Corona-Pandemie und den Ausgangsbeschränkungen ist das Thema noch wichtiger geworden. Nicht umsonst ist ihm die aktuelle Titelgeschichte des „Spiegel“ gewidmet: „Unbezahlbar – Warum Normalverdiener sich heute kaum noch ein Eigenheim leisten können“.

Unter anderem diese Frage beschäftigt uns in der Redaktion schon seit Wochen: Denn seither laufen die Vorbereitungen für unseren RHEINPFALZ-Report „Wohnen in Lu“, der Ende Mai startet. Darin geht es nicht nur um die Preisentwicklung. Wir sprechen auch mit einem Immobilienmakler über regionale Besonderheiten, befragen die Oberbürgermeisterin zu ihren Plänen, klopfen ab, wo die im Regionalplan bis 2035 geforderten 7200 neuen Wohnungen in Ludwigshafen entstehen sollen oder stellen diverse Wohnformen vor.

Denn auch die Kollegen in der Redaktion leben nicht nur in unterschiedlichen Stadtteilen und Gemeinden, sondern im Eigenheim oder zur Miete, im alten Häuschen oder in einer schicken Eigentumswohnung, wahlweise in Vierteln mit Garten und viel Natur drumherum oder in solchen, wo Spielstraßen weit weg sind und der Schwerlastverkehr vor der Haustür drinnen Schränke vibrieren lässt.

Aus Gesprächen mit Lesern wissen wir, dass das Thema Wohnen viel Gewicht hat. Deshalb setzen wir einen Schwerpunkt. Und falls Sie sich fragen sollten, „Wohne ich noch oder lebe ich schon?“, schauen Sie demnächst einfach mal in die Zeitung oder auf unsere digitalen Angebote. Möglicherweise finden Sie da eine Antwort für sich.

Der Autor

Steffen Gierescher, 51, leitet die Lokalredaktion seit 2009.