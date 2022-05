Roland Hildebrandt ist Trainer der Oberliga-Hockeyerinnen des TFC Ludwigshafen. In der Halle stieg das Team vor einigen Wochen in die Oberliga auf, im Feld geht es gegen den Abstieg. Am Samstag beginnt für den Tabellenletzten nun die Rückrunde. Gegner ist ausgerechnet Tabellenführer TG Frankenthal 2.

Das Hinspiel verlor der TFC mit 0:6. Wie wird das Rückspiel angegangen?

Wir haben gegen den Tabellenersten nichts zu verlieren. Daher können und werden wir im Rückspiel alles reinhauen, was wir haben. Im Hinspiel hatte Frankenthal noch einige Spielerinnen aus der ersten Mannschaft im Kader. Das ist bei Vereinen mit mehr als einer Mannschaft in den ersten Spielen der Runde nicht ungewöhnlich. Wir gehen davon aus, dass dies im Rückspiel nicht wieder der Fall sein wird. Dennoch sind wir mehr als gewarnt.

Mit nur einem Punkt aus der Hinrunde steht der TFC auf dem sechsten und zugleich letzten Platz. Der fünftplatzierte TV Alzey hat drei, der viertplatzierte Kreuznacher HC fünf Punkte. Wie lautet das Ziel?

Unser großes Ziel ist der Klassenerhalt. Damit wir dieses erreichen, wurden insgesamt 16 Spielerinnen für die anstehende Rückrunde nominiert.

In Halle stieg das Team auf. Inwieweit beeinflusste dieses Erfolgserlebnis die Vorbereitung auf die Feldsaison?

Der Aufstieg ist schon knapp drei Monate her und etwas in den Hintergrund gerückt. Die sechs Wochen Vorbereitung wurden nicht konsequent genutzt. Vor allem die Trainingsbeteiligung war durchwachsen. Dennoch sind wir für die Rückrunde gewappnet, vor allem mit Blick auf die Kadergröße.