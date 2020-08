Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute suchen wir einen massiven Bau, der 1941 errichtet wurde. Das Baujahr und die besonders stabile Beschaffenheit geben den entscheidenden Hinweis darauf, um welche Art von Gebäude es sich handelt. Für die richtige Lösung brauchen wir zusätzlich noch den Standort. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns bitte per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.