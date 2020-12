Einmal im Monat fragen wir: „Wo isses?“ Heute ist der gesuchte Ort in der Innenstadt. Unser Rätselbild sieht ein wenig nach einem Kunstobjekt aus. Doch darum geht es diesmal definitiv nicht. Rätselfreunde sollten eher in Richtung Beton denken und sich nicht von der grünen Farbe ablenken lassen. Denn die Farbe Weiß spielt eine wichtige Rolle bei dem Objekt. Wenn Sie wissen, was wir suchen, schreiben Sie uns per E-Mail die Antwort an lu-raetsel@rheinpfalz.de. Unter den Einsendern verlosen wir zweimal zwei RHEINPFALZ-Kaffeetassen. Bitte Adresse und Telefonnummer mitschicken, damit wir die Gewinner verständigen können. Die Auflösung geben wir in ein paar Tagen bekannt.