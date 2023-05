Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Andrej Kogut gehört zu den erfahrensten Spielmachern in der Handball-Bundesliga. Der Junioren-Weltmeister von 2009 kommt mit viel Rückenwind nach Ludwigshafen (Sonntag, 16 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle). Denn der TBV Lemgo fertigte am Donnerstag Leipzig ab. Warum der ehemalige Friesenheimer sich auf Spielplätzen tummelt, an Baustellen stehen bleibt und was er in Zukunft vorhat, erzählt er hier.

Andrej, wann sehen wir Sie in einer Trainerrolle?

(lacht). Ich werde bald die Lizenzen absolvieren, aber ich konzentriere mich schon noch auf das Spielerische, solange es mein Körper