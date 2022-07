Es kann nicht sein, dass Flüchtlinge in ihrer Kommunikation mit der Ausländerbehörde auf einen Briefkasten angewiesen sind.

Die Ausländerbehörde in der Mottstraße war eines der ersten Ämter in Ludwigshafen, das in der Pandemie alle Schotten dicht gemacht und keine Termine mehr vergeben hat. Dem Briefkasten der Behörde, davon berichten viele Flüchtlinge, kam so eine immense Bedeutung zu. Einfach die Unterlagen einwerfen – das war und ist, was vielen mitgeteilt wird. Was im Fall der syrischen Familie schief gegangen ist, der die Ausländerbehörde zweimal wegen angeblich fehlender Unterlagen den Familiennachzug verweigert hat, lässt sich nicht klären. Klar ist aber: In Zeiten der Digitalisierung muss es Besseres geben als die unsägliche Briefkastenlösung. Insbesondere bei der Ausländerbehörde, wo Geflüchtete etliche Dokumente abgeben müssen.