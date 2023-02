Nach zwei Jahren Pause kehrt der Orientierungstag Rhein-Neckar zurück ins Mannheimer Barockschloss. Interessierte können sich am Samstag, 4. März, 10 bis 15 Uhr, im Ostflügel über die Studienmöglichkeiten in der Region informieren.

Mehr als 20 Universitäten und Hochschulen stellen ihr Angebot vor. Die Aussteller stehen den Besuchern nicht nur an ihrem Messestand für Fragen zur Verfügung, sondern werden die Studienmöglichkeiten auch in kurzen Impulsvorträgen vorstellen. Die Agenturen für Arbeit in der Metropolregion Rhein-Neckar sind mit ihren Teams für Fragen rund ums Studium vor Ort und laden alle Gäste ein, bei einem „Berufswahl-Parcours“ ihre Interessen und Fähigkeiten zu erkunden. Zudem finden verschiedene Vorträge rund um die Themen Studienwahl und Bewerbung statt. Interessierte können vor Ort ein persönliches Speed-Coaching in Anspruch nehmen und ihr Mathewissen auf den Prüfstand stellen.

Der Orientierungstag Rhein-Neckar ist Teil der Beratungs- und Orientierungsplattform Studienorientierung Rhein-Neckar. Dort werden unzählige Veranstaltungen aller beteiligter Institute aufgelistet, ganz gleich ob Studieninformationstage, Workshops, Vorstellungen von Studiengängen oder Bewerbungscoachings.

Noch Fragen?



Wer sich schon vorab über das Programm informieren möchte, findet alle wichtigen Infos dazu auf der Internetseite www.entdeckedeinstudium.de. Für weitere Informationen können Anfragen per Mail an kontakt@entdeckedeinstudium.de gerichtet werden. Für den Besuch des Orientierungstags ist keine Anmeldung notwendig, die Teilnahme ist kostenfrei.