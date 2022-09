Die Unionskirche im Mannheimer Stadtteil Käfertal erhält nach SPD-Angaben eine Förderung von 200.000 Euro vom Bund. Gedacht ist das Geld für die energetische Sanierung des Pfarrhauses, die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz innerhalb der Nationalen Klimaschutzinitiative gefördert wird. „Ich freue mich sehr, dass der Förderantrag der Evangelischen Kirche für eine Sanierung erfolgreich war. Gerade in so schwierigen Zeiten wie diesen ist dies ein wichtiges Zeichen der Bedeutung von Kirche und Religion für die Menschen: Wir stehen zusammen“, sagt dazu die Mannheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori, Mitglied im Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen.

363,5 Millionen Euro fürs Haushaltsjahr 2023

Seit 2008 fördert die Nationale Klimaschutzinitiative verschiedene Klimaschutzprojekte in ganz Deutschland. Der in der vergangenen Sitzungswoche eingebrachte Haushalt sieht für die Nationale Klimaschutzinitiative Mittel in Höhe von 363,5 Millionen Euro für das Haushaltsjahr 2023 vor. Zu den geförderten Programmen und Projekten zählen kommunale und innovative Klimaschutzprojekte sowie auch die Stärkung des Radverkehrs.