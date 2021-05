Gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus der Filmbranche hat der Mannheimer Produzent Andrew Van Scoter den Filmverbund Rhein-Neckar ins Leben gerufen. Die Initiative hat ein ehrgeiziges Ziel: Sie möchte, dass mehr Filme aus der Region kommen.

„Eigentlich möchten wir ein Verband für die Rhein-Neckar-Region sein. Das Amtsgericht hat uns aber verboten, uns ,Verband’ zu nennen, deswegen haben wir uns ,Verbund’ genannt“, führt Andrew Van Scoter aus. Geboren in Viernheim, ist der Sohn eines US-Amerikaners und einer Deutschen zunächst in New York aufgewachsen, bis er im Alter von zehn Jahren wieder zurück nach Deutschland gekommen ist. In Mannheim hat er die ausgesprochen lokal verwurzelten Filme „Verbrecher!“ (2011) und „Mannheim – Neurosen zwischen Rhein und Neckar“ (2016) produziert.

Start mitten in der Pandemie

2020, blickt er zurück in die jüngere Vergangenheit, „war ein blödes Jahr, um einen Verein zu gründen. Es war eine schwere Geburt, denn wir sind genau in die Pandemie reingelaufen.“ Umso wichtiger sei es, gerade in der schwierigen Lage, in der die Branche sich in diesen Zeiten befinde, der unguten Vereinzelung entgegenzuwirken und spürbare Impulse in die regionale Film- und Kinolandschaft zu geben. Der Filmverbund werde sich darum bemühen, die Rahmen- und Arbeitsbedingungen der Filmschaffenden in der Region zu verbessern, den Standort für Film- und Fernsehdreharbeiten attraktiver zu machen und so insgesamt zu einer Stärkung der Film- und Kinolandschaft in der Metropolregion Rhein-Neckar beizutragen.Kinofilme wie „Und morgen die ganze Welt“, der inzwischen auf Netflix läuft, oder „Borga“, der, sobald wieder möglich, in den Kinos starten soll, seien zuletzt zwar in Mannheim gedreht worden, jedoch nicht von Mannheimern, sondern von auswärtigen Produktionsfirmen aus Berlin oder Stuttgart. Der Verbund strebe dagegen die Förderung von Produktionen an, die enger mit der Region zusammenhängen. „Es gibt hier immer so Grüppchen, die alle coole Sachen machen“, hat Van Scoter in den vergangenen Jahren beobachtet, „aber die finden kaum zueinander.“ Zu wenige Synergieeffekte entstünden auf diese Weise, denen der Verbund möglichst mittels „Professionalisierung“ auf die Sprünge helfen möchte. „Professionalisierung heißt“, sagt der Vorstand des Filmverbunds, „wir wollen mehr Arbeitsplätze hier schaffen, wir wollen, dass es interessant ist, hier zu filmen, und wir wollen die nötige Infrastruktur für die Branche schaffen. Professionalisierung heißt auch, dass man Leute anziehen kann, weil coole Projekte von hier kommen.“

Nordbaden, Pfalz und Südhessen im Blick

Im Grunde verfolgt der junge Verbund der Metropolregion damit ähnliche Ziele wie der große Filmverband Südwest, der sich von Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart aus für die Interessen von Produzenten, Dienstleistern und Mitarbeitern in den audiovisuellen Medien einsetzt. „Wir sind sehr an denen orientiert, und wir kooperieren mit denen“, bestätigt Van Scoter. Jedoch allein aufgrund der Größe dieses Verbandes, der sich für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zuständig erklärt, könne der sich nicht ausreichend der Probleme vor Ort annehmen. „Und wir wollen uns nicht auf Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz beschränken, sondern das ganze Länderdreieck Nordbaden, die Pfalz und Südhessen abdecken“, sagt Van Scoter.

Mitglieder im Verbund sind bislang etwa die Heidelberger SFX-Make-up-Artistin Agnieszka Petelak, der Heidelberger Produzent Wolfgang Latteyer sowie Institutionen und Unternehmen wie die Fingado-Film- & Videoproduktion, die Filmkritik-Webseite kino-zeit.de, die Filmcommission Nordbaden und das Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg. Zurzeit sei es schwierig, die Leute zu erreichen und neue Mitglieder zu finden, berichtet der Chef der Van Scoter-Filmproduktion, die derzeit an der Serie „Lisabella Eichhörnchen“ für Vorschulkinder arbeitet. Zahlreiche Veranstaltungen, bei denen man den Verbund habe vorstellen wollen, seien im vergangenen und im laufenden Jahr ja ausgefallen. „Wir wollten in einer Meet-and-Greet-Serie eigentlich jede Stadt besuchen und haben jetzt wenigstens damit angefangen, online Meet-and-Greet-Stammtische einzuführen.“

Ideenfindung läuft an

Wofür konkret sich der Verbund zunächst einsetzen soll, möchte der Vorstand bei seinen Treffen in Erfahrung bringen. Es gehe darum, die Bedürfnisse abzufragen. „Was ist denn für euch wichtig?“, formuliert Van Scoter die Kernfrage, bevor er ergänzt: „Wir haben natürlich schon eine Ahnung, was wir machen wollen, aber wir sind noch in der Ideenfindung.“ Verschiedene Arbeitsgruppen im Verbund haben sich mittlerweile schon einmal herausgebildet. Sie wollen sich um die Homepage filmverbund-rheinneckar.de und das Marketing der Verbandsinteressen kümmern, um Kooperationen bemühen, Konzepte für die kreativen, wirtschaftlichen und politischen Ziele der Filmschaffenden erarbeiten und die Frage klären, ob Filmmusik ein Alleinstellungsmerkmal für die Region sein könnte.