Mit dem 600. Song hat Sascha im Quadrat das 30. „Rockt zu Hause“-Streaming-Konzert im Capitol begonnen. Leider konnte der erwartete John Seegert nicht kommen, da sein Hauptberuf als Radioredakteur ihn kurzfristig nicht losließ. Also legten die anderen Gäste, nämlich das Trio Horizonte, etwas nach. Und es gab ungewohnte Klänge, ohne allergische Reaktionen.

„Ich mach’ mir die Welt, wie sie mir gefällt.“ Das Pipi Langstrumpf-Lied machte den Zuhörern großen Spaß, wie man im mitlaufenden Chat neben dem Youtube-Stream sehen konnte. Eine zeitweilige Flucht aus der Realität, eine kleine Auszeit könne nicht schaden, meinten einige und freuten sich, dass ihre Kinder zu Hause durchs Wohnzimmer tanzten.

Zum Trio Horizonte gehören Ralf Himmler, der Trompeter, der als „Mosch“ bekannt ist, und der Gitarrist und Sänger Héctor Zamora, der aus Mexiko stammt und in Saarbrücken lebt. Die beiden eröffneten das Set mit „La Mer“ einem alten französischen Schlager, den Zamora auf Spanisch sang. Dazu zupfte er Bossa Nova auf der Gitarre. Mosch begleitete zunächst auf einem Paar Congas mit dezentem Rhythmus und spielte dann ein sehr schönes Solo auf dem Flügelhorn. Alles zusammen gab einen schön entspannten Groove im sanften Sound. „Urlaubsstimmung“ und „Strandgefühl“ schrieben die Zuschauer im Chat.

„Achtung, jetzt kommt Jazz!“

Der Dritte im Bunde ist den Saschas schon gut bekannt. Es ist Frank Schäffer, der seit jeher zu ihrer Band gehört. Vielleicht deshalb warnte er die anderen: „Achtung, jetzt kommt Jazz!“ sagte er und ließ anklingen, dass die Saschas ein bisschen allergisch gegen Jazz seien. „Da kommt eine Dominante“, „Hör auf mit dem Schweinkram“ ging es hin und her. Was dann folgte, war „Honeysuckle Rose“ ein Stück von Fats Waller aus den 20er Jahren. Das Trio spielte das Stück instrumental, was ein bisschen schade ist, weil der Originaltext ziemlich zweideutig ist, so mit Bienchen und Blümchen... Das sei ja wohl Swing, meinte Sascha Krebs und beteuerte, gegen diese Art Musik keinesfalls allergisch zu sein. Text gab es dagegen wieder mit „Champs Elysées“, einem Chanson aus den frühen 70ern, das Mosch auf Französisch sang. Als Sänger ist der Musiker bislang kaum bekannt, aber auch das macht er sehr gut. Die Zuschauer merkten an, dass ein deutscher Text als „Oh, Monnem is schää“ bekannt sei.

Mosch stammt aus Landau und studierte Trompete in Hilversum an der Jazzabteilung des Konservatoriums Amsterdam. Er spielte in der RIAS Big Band und im Bundesjazzorchester, aber auch in der Philharmonie Baden-Baden und bei den Heavytones der Stefan-Raab-Show.

Héctor Zamora stammt aus Mexiko Stadt und spielte als Jugendlicher in Rockbands. Dann studierte er Kontrabass an der Musikhochschule der nationalen Universität Mexiko. Seit den 80er Jahren lebt er in Deutschland, wo er Gitarre und Bass zunächst als Studio- und Sessionmusiker spielte. Seit den 90er Jahren tritt er solo mit Gitarre und Gesang auf. Weiter ist er in verschiedenen Ensembles aktiv, die lateinamerikanische Musik spielen.