Gleich mehrere Autofahrer haben am Mittwoch und Donnerstag im Stadtgebiet Unfälle verursacht und sind geflüchtet. Nach Angaben der Polizei hat ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 10 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, eine am Fahrbandrand der Maxstraße (Mitte) geparkte graue Mercedes B-Klasse beschädigt. Schaden: 1500 Euro. Auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle in der Achtmorgenstraße (Mundenheim) ist am Donnerstag zwischen 8.45 und 8.55 Uhr ein grauer Golf lädiert worden. Schaden: 1000 Euro. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Stifterstraße (Mundenheim) abgestellter grauer Mercedes beschädigt. Schaden: 8000 Euro. Auf einem Supermarktparkplatz in der Wegelnburgstraße (Mundenheim) kollidierte ein Auto am Donnerstag zwischen 14 und 14.30 Uhr mit einem schwarzen BMW. Schaden: 5000 Euro. In keinem Fall hat sich der Unfallverursacher bei der Polizei gemeldet. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.