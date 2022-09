In Oggersheim ist eine Unfallflucht laut Polizei dank einer aufmerksamen Zeugin aufgeklärt worden. Am Dienstag gegen 10.15 Uhr beobachtete die Frau in der Schillerstraße, wie ein Auto beim Ausparken gegen einen anderen Wagen stieß und weiterfuhr, ohne sich um den Schaden (rund 200 Euro) zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und alarmierte die Polizei. Dank des Hinweises konnte der 83-jährige Verursacher ermittelt werden.

Lackschaden führt zur Verursacherin

Aufgeklärt worden ist auch eine Unfallflucht in Mitte (Bleichstraße). Dort wurde das Auto einer 24-Jährigen beschädigt. An der Heckstoßstange befand sich ein Lackschaden. Die Frau suchte in der näheren Umgebung nach einem möglichen Verursacher und entdeckte einen Audi mit einem dazu passenden frischen Lackschaden. Die Polizei ermittelte eine 42-Jährige als Halterin. Sie gab an, nichts von einem Unfall bemerkt zu haben. Schaden an beiden Fahrzeugen: 500 Euro.

