Zeugen haben am Donnerstagabend der Polizei dabei geholfen, einen Unfallflüchtigen zu finden. Der 22-Jährige sei in der Rheingönheimer Straße gegen 18 Uhr mit seinem Wagen mit einem geparkten Auto zusammengestoßen und habe sich anschließend entfernt, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern, so die Polizei. Zeugen hatten sich allerdings sein Kennzeichen gemerkt. Die Beamten trafen den Mann zuhause an; er habe Anzeichen von Drogen- und Alkoholkonsum gezeigt. Ein Atemtest zeigte 0,16 Promille, und der Mann gab den Konsum von Marihuana zu. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.

Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Gegen ihn laufe nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung, so die Polizei. Die Führerscheinstelle werde seine Eignung zum Autofahren prüfen. Die Polizei weist darauf hin, dass wegen Unfallflucht Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren verhängt werden können.