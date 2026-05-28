Ein geparkter Kleinbus ist am Mittwochabend in Oppau von einem Auto beschädigt worden. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Nach Angaben der Polizei stand der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol. Der Mann fuhr gegen 21.55 Uhr im Nordring in einer Linkskurve zunächst gegen einen Randstein auf Höhe der Hausnummer 47, wobei ein Reifen platzte. Kurz darauf stieß er gegen einen quer zur Straße in einer Parkbucht geparkten Kleinbus am rechten Fahrbahnrand. Er sah sich die Schäden an den Fahrzeugen an und fuhr dann weiter. Die Polizei traf den Fahrer des roten Kleinwagens nach Zeugenhinweisen an seiner Wohnanschrift an und leitete wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein Strafverfahren ein; der Führerschein wurde sichergestellt. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter 0621 963-24250 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.