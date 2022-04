Ein in der Benzstraße (Friesenheim) geparkter weißer VW Golf eines 27-Jährigen ist am Mittwochnachmittag von einem Unbekannten an der hinteren linken Stoßstange beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222. Mehr Infos zum Thema Unfallflucht finden Sie hier.