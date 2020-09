Gleich mehrere Fälle von Unfallflucht vermeldet die Polizei und sucht Zeugen. Am Freitag gegen 18.10 war ein Pkw-Fahrer in Friesenheim auf der Erzberger- in Richtung Industriestraße unterwegs und geriet auf die Gegenfahrbahn. Die entgegenkommende Autofahrerin versuchte, durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu verhindern, und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten Wagen. Der Unfallverursacher fuhr in Richtung Industriestraße davon.

BMW beschädigt

Zwischen Donnerstag und Freitag hat ein Unbekannter in Friesenheim vermutlich beim Ein- oder Ausparken den BMW eines 47-Jährigen im Heckbereich beschädigt, der in der Berthold-Schwarz-Straße in Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war.

Peugeot-Fahrer flüchtet

Am Freitag um 10.32 Uhr befuhr ein schwarzer Peugeot mit Ludwigshafener Kennzeichen in West die Frankenthaler- in Richtung Mannheimer Straße. In Höhe der Hausnummer 92 löste sich eine Radkappe des Fahrzeugs, rollte gegen einen auf einem Parkplatz abgestellten Wagen und beschädigte diesen. Der Peugeot-Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizei unbeirrt fort.

Falsch in Kreisverkehr eingefahren

Am Samstag um 7.30 Uhr war ein 18-jähriger Autofahrer in der Oppauer Straße aus der Pfingstweide kommend nach Edigheim unterwegs. Im Kreisverkehr am Rewe-Markt kam ihm ein silberfarbenes Auto entgegen, das den Kreisverkehr in die falsche Richtung befahren haben soll, wodurch es zur Kollision kam. Der Verursacher fuhr nach dem Zusammenstoß davon.

Hinweise an die Polizei zu allen Fällen unter Telefon 0621/963-2222.